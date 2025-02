Ilrestodelcarlino.it - Successo per ‘Passeggiate da cani’, il romanzo del fermano Minnucci

Fermo, 3 febbraio 2025 – Grandeper il“Passeggiate da cani” dello scrittoreMaurizio. L’opera, pubblicata recentemente da Capponi Editore, nel giro di poco tempo ha già visto una nuova ristampa. Ilracconta di un impiegato di banca in pensione che decide di acquistare il cane che ha sempre desiderato: un bulldog inglese. Scopre subito che non sarà facile: la fattrice, una campionessa mancata di nome Ofelia, è troppo anziana per garantire una gravidanza sicura, e se nascessero solo femmine resterebbero in allevamento. Dopo un’attesa snervante, arriva la notizia tanto attesa: Ofelia è incinta. Nascono due cuccioli, un maschio e una femmina, ma quest’ultima non sopravvive. Il maschio viene acquistato e portato nella sua nuova famiglia. Iniziano così le passeggiate del protagonista con Giotto, un viaggio tra frammenti di vita che lo porta a riflettere sui temi universali dell’esistenza.