Ilrestodelcarlino.it - Successo per ’Aquile randagie’: applausi e tanti scout a teatro

La comunità di Rocca San Casciano ha celebrato domenica scorsa ail Giorno della Memoria in modo particolare, con lo spettacolo ‘Aquile Randagie: credere disobbedire resistere’. Si tratta di una storia vera die fascismo, avvenuta in una lunga notte dell’umanità, dove le tenebre sembravano vincere e dove i cavalieri lottavano contro il drago, perché la luce tornasse al mondo. Una storia interpretata magistralmente dall’attore professionista Alex Cendron, 47 anni, di Treviso, con una lunga carriera alle spalle e protagonista di una tournée che sta ottenendo grandein giro per l’Italia. E il pubblico di Rocca San Casciano, grazie soprattutto al coinvolgimento del numeroso gruppo, ha risposto in massa e in modo sorprendente domenica pomeriggio, con unpieno (circa 200 posti) ee complimenti alla fine.