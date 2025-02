Ilfattoquotidiano.it - “Subito una commissione d’inchiesta sui magistrati”: il caso Almasri diventa l’assist per l’ultima idea di Enrico Costa. “Se non ora quando?”

“Se non ora,?”.sfrutta il clima avvelenato contro le toghe per rilanciare una sua rumorosa proposta anticipata dal Fatto la scorsa estate: istituire unaparlamentare sull’intera magistratura. Un’che ha già la forma di un atto ufficiale, depositato alla Camera a luglio dal deputato di Forza Italia (ai tempi nelle file di Azione di Carlo Calenda) e ora in rampa di lancio per essere approvato. Come reazione al fascicolo aperto sulla premier Giorgia Meloni, denunciata e indagata a Roma per il, la maggioranza potrebbe infatti rispolverare il testo e calendarizzarlo inGiustizia già nelle prossime settimane. E, politico abilissimo a trasformare i suoi progetti in realtà – portano la sua firma molte delle norme anti-pm approvate negli ultimi anni – sa che è il momento giusto per battere il ferro: “Se non ora,?”, twitta su X postando una foto dell’intestazione dell’atto, intitolato “Istituzione di unaparlamentare di inchiesta sull’applicazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario e organizzazione della magistratura, di tutela della presunzione di non colpevolezza e di riparazione per l’ingiusta detenzione”.