Lecceprima.it - Su un terreno nella riserva naturale recinzione abusiva e danni alla vegetazione: sequestro

Leggi su Lecceprima.it

PORTO CESAREO – Violazioni in materia edilizia e ambientale in un’area pregiata:e proprietario delnei guai. Un’attività di indagine è stata eseguita dpolizia locale di Porto Cesareo, assieme al personale dell’Ufficio locale marittimogiornata di ieri, in localita?.