Su Pluto TV arrivano i ‘Musicarelli’ durante Sanremo

Nella settimana dedicata al Festival diTV celebra gli storici protagonisti del nostro panorama musicale che si sono avventurati nel mondo del cinema con i Musicarelli. Appuntamento tutte le sere alle 21.00, dall'11 al 15 febbraio suTV Cinema Italiano. Primo appuntamento con Fontana di Trevi, dove Claudio Villa interpreta un suo giovane omonimo che, insieme all'amico Roberto, lavora in un'agenzia di viaggi della capitale. L'uno sogna di diventare un famoso cantante, l'altro di vivere di rendita, sposando una donna ricca. Mercoledì 12 febbraio, il protagonista sarà invece Nino D'Angelo, con Fatalità, che racconta di un giovane rappresentante di calzature. Lasciata la famiglia per un'avventuriera che lo ha illuso, truffato e poi abbandonato, finisce in carcere.