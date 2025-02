Ilfattoquotidiano.it - Stupro di gruppo a Palermo, i giudici: “Atti sprezzanti e brutali, la vittima era totalmente inerme”. Le motivazioni della sentenza

“Risulta drammaticamente evidente la dinamica di oggettificazione sessuale (principiata dalla svalutazionepersona, in ragione dei suoi costumi sessuali e culminata nella inflizione nei suoi confronti di una sorta di punizione) che ha dato corso all’evento, con condotte agite nella piena consapevolezza dello stato di ubriachezza in cui ella versava e nella totale incuranzaeffettiva e attuale volontàpersona offesa di intrattenere, in quel modo sprezzante e brutale, quel genere di rapporti (per farle passare il capriccio)”, è questo il cuorelunga motivazionedel collegio presieduto da Roberto Murgia –a latere Claudia Camilleri e Davide Pavesi – sullodiavvenuto ail 7 luglio del 2024. Ihanno inoltre sottolineato non solo il dissenso palesato dalla ragazza aglisessuali ma hanno anche voluto dare peso al “totale disinteresse” del consenso da parte del, definendo, infine, l’atto come “mera sopraffazione fisica di unaormai, quale platealmente emerge dagli stessi messaggi inviati” dai ragazzi.