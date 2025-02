Strage in una scuola in Svezia La polizia | Almeno 10 morti Tra i feriti anche l’attentatore – Il video

Leggi su Open.online

Sono10 le persone morto in una sparatoria avvenuta nellaCampus Risbergska di Orebro, a ovest di Stoccolma, inè rimasto ferito, assieme ad altre cinque persone. Quattro sono ricoverate in ospedale, dove sono state operate. In precedenza L’Expressen aveva pubblicato la notizia secondo cui l’uomo si sarebbe ucciso, adesso smentita dalle autorità.Il cordoglio del primo ministro«È con tristezza che ho ricevuto la notizia del terribile atto di violenza avvenuto a Orebro. I miei pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti e ai loro familiari. È un giorno molto doloroso per tutta la», ha dichiarato il primo ministro svedese, Ulf Kristeon. «I miei pensieri vannoa tutti coloro la cui normale giornata scolastica è stata sostituita dal terrore.