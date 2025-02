Strage in una scuola in Svezia La polizia | Almeno 10 morti L’attentatore si è suicidato – Il video

Leggi su Open.online

Sono10 le persone morte in una sparatoria avvenuta nellaCampus Risbergska di Orebro, a ovest di Stoccolma, insi è sparato ed è morto, mentresei persone sono rimaste ferite. Quattro sono ricoverate in ospedale, dove sono state operate. «È stata la peggiore sparatoria di massa della storia della. Molte domande restato senza risposta», ha dichiarato il premier svedese Ulf Kriste. Secondo le indagini preliminari della, non si tratta di terrorismo: l’aggressore avrebbe agito da solo.I corsi per immigrati nellaL’Expressen riferisce che il presunto autore è un uomo di 35 anni, residente a Örebro, non ha precedenti penali ed era in possesso di armi. Lasotto attacco è situata nel quartiere Rosta di Örebro. In passato era un liceo, ma attualmente svolge corsi per adulti e lezioni di svedese per immigrati ed è frequentata da circa 2mila studenti.