Fanpage.it - Strage di Fidene, i legali di Claudio Campiti chiedono l’assoluzione per vizio totale di mente

Leggi su Fanpage.it

di, il killer delladil'assoluzione dell'uomo: "Sbalordisce non la mancanza di pentimento, ma la completa incoscienza di quello che ha fatto. Perché come ci si può pentire se non si comprende la portata di quello che ha fatto".