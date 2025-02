Lanazione.it - Storia e latino. Recuperi importanti

Leggi su Lanazione.it

Sono da accogliere con favore le aperture previste dalle nuove indicazioni nazionali diramate dal Ministero dell’istruzione per il primo ciclo scolastico, con un recupero della formazione umanistica accanto a una maggiore valorizzazione della creatività individuale e collettiva, con ulteriore spazio concesso alla musica e all’arte. Richiama l’attenzione il ritorno dell’insegnamento del, da tempo messo da parte, sia pure dalla seconda media e facoltativo: opportunità da non perdere, se si pensa che tanti medici e scienziati di successo muovono da una solida base umanistica. Due sono gli aspetti meritevoli a mio avviso di essere sottolineati: il recupero del valore della memoria, (quante poesie di Manzoni, Carducci e Pascoli eravamo costretti ad imparare per tenere esercitata la nostra mente), in un’epoca in cui qualcuno ritiene che le tecnologie possano sostituire in tutto e per tutto il proprio cervello.