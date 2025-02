Gqitalia.it - Storia della mia famiglia è una di quelle serie che fanno nascere un fiore da un presupposto tragico

Leggi su Gqitalia.it

Un giovane padre, due figli e un male incurabile pronto a separarli per sempre.miaparte da unma solo per mostrarci una via diversa di accettazione, una via in cui ci si passa il testimone in amore (e anche coltivando la bellezza e l'allegria) per rendere più gestibile il trauma in chi resta e in chi sta per andarsene e per volgere lo sguardo al futuro, che è costruzione.Se quello familiare rimane uno tra i temi più ricchi e interessanti da affrontare, potendo scavare nel profondo di esistenze e relazioni, e accomunando esseri umani di tutto il mondo, il modo in cui le arti vi si avvicinano cambia e si evolve, anche in base ai momenti storici. Il nostro paese ha un’eredità forte su cui puntare, una vera e propria tradizione legata, ovviamente, al tipo di società che lo abita.