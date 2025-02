Ilgiorno.it - Stop alle esondazioni dell’Olona nel Legnanese: pronte due vasche di laminazione

Leggi su Ilgiorno.it

Canegrate (Milano) – Il cantiere per le nuovedi, tra San Vittore Olona, Parabiago e Canegrate, è ormaibattute finali. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Partiti nei primi mesi del 2023, gli interventi hanno seguito un percorso articolato e con una serie di problematiche evidenti. Adesso le ultime operazioni si stanno concentrando nella zona delle Cascinette e nei pressi di via Resegone e via Filarete, dove si stanno ultimando le bocche di entrata e uscita delle. La nuova tempistica è stata confermata durante l’incontro del 29 gennaio in Regione, che ha riunito tutti gli enti coinvolti, sia pubblici che privati. “I lavori stanno procedendo bene, siamofasi conclusive – spiega l’assessore canegratese Davide Spirito –.