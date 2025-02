Casertanews.it - Stop alla corrente per 7 ore: sindaco chiude le scuole

Giornata complicata per i residenti di San Marcellino a causa della sospensione dell’energia elettrica prevista per venerdì 7 febbraio 2025. La misura, comunicata dal Comune, si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione sugli impianti elettrici da parte della società e-distribuzione.