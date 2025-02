Stop agli aiuti umanitari Usa all’estero | dall’Usaid all’Onu la battaglia di Trump e Musk contro la cooperazione internazionale

Leggi su Open.online

Nella batta definita «quasi inllata» dal New York Times«alti costi» della spesa pubblica, Elon– con il nullaosta di Donald– ha deciso di depotenziare, o meglio smantellare, con una velocità che ha sorpreso tutti, l’Usaid, l’agenzia per gliinternazionali. Nei giorni scorsi, il patron di Tesla e X – nominato ministro dell’Efficienza governativa e definito grande «cost-cutter» da– ha inviato due ispettori nella sede dell’United States Agency for International Development a Washington per verificarne conti e bilancio. Da ieri, l’Agenzia – fondata da John F. Kennedy nel 1961 all’inizio della guerra fredda per contrastare l’influenza dell’Unione Sovietica e diventata la più grande macchina al mondo dicivili e di assistenza allo sviluppo– è commissariata, con il segretario di Stato Usa Marco Rubio che ne assume la direzione ad interim, e che sarebbe pronto a nominare Pete Marocco alla guida.