Steven Tyler la prima volta sul palco dopo il problema alle corde vocali

è ritornato alla dimensione live a seguito della frattura alla laringe, che aveva portato il frontman degli Aerosmith a cancellare il tour di addio Peace Out, previsto per le fine del 2023.Gli Aerosmith avevano annunciato il loro ritiro improvviso ad agosto del 2023 quando il frontman aveva annunciato di soffrire di una grave lesione. Il tour della band partito ad inizio dell’anno, aveva visto la band esibirsi solamente per tre date,di riprogrammare il resto del tour a seguito della frattura alla laringe di. A seguito della notizia, molti volti del mondo della musica avevano manifestato il loro sentiment in merito. Brian May dichiarava che l’annuncio “ha fatto scendere una lacrima dai suoi occhi” mentre Sammy Hagar dei Chickenfoot condivideva il suo importante sodalizio con la band, definendo il ritiro “una fo***tissima grande perdita”.