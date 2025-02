Ilrestodelcarlino.it - Stazione, garage occupati: "Continuano a scassinarli e a farne alloggi abusivi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Autorimesse usate comeda senza fissa dimora, piene di coperte e rifiuti, emergono alla luce del sole una dopo l’altra.le segnalazioni dinella zona dellacentrale di Reggio. L’ultimo caso riguarda il condominio Aurora, in via Don Giovanni Alai, dove unè stato scassinato per ben due volte, diventando un rifugio di fortuna per alcuni individui della zona. Una situazione ormai al limite della sopportazione per i residenti dei quartieri che, dopo la bonifica delle ex Officine Reggiane, hanno visto un contesto già compromesso peggiorare ancora e allargarsi su altre zone della città. Non a caso, di recente in un condominio di zona via Melato l’amministratore di condominio ha provveduto a bloccare l’accesso aisotterranei con una cancellata.