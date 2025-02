Oasport.it - Startlist seconda prova discesa femminile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Lacronometrata dellaliberaaidi sci alpino si disputerà mercoledì 4 febbraio (ore 10.00). Dopo l’atto di apertura disputato martedì, a cui ha fatto seguito la vittoria dell’Italia nel parallelo a squadre, si torna in pista a(Austria) per un nuovo test importante in vista della gara insabato, preceduta dal superG di giovedì.Tutte a caccia del miglior feeling elinee ottimali su una pista che è sembrata decisamente scorrevole e adatta alle atlete che riescono a fare velocità. L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia e Federica Brignone, entrambe in grande spolvero nella primacronometrata e pronte a fronteggiare grandi avversarie tra cui spicca la svizzera Lara Gut-Behrami (miglior tempo nella prima).