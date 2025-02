Oasport.it - Startlist prova discesa maschile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

La primacronometrata dellaliberaaidi sci alpino si disputerà mercoledì 4 febbraio (ore 12.00). Inizia l’avventura iridata per gli uomini nelle discipline veloci, con un test importante sulla pista di(Austria), che si distingue per la sua scorrevolezza e per l’assenza di particolari tratti tecnici.Gli atleti cercheranno il miglior feeling e le linee su questo tracciato in vista della gara di domenica. L’Italia si affiderà in particolar modo a Dominik Paris e Mattia Casse. In pista anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni: sarà un ballottaggio per decidere chi affiancherà le due punte di diamante in gara.Guarda idi sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseDi seguito il calendario completo, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv edella primacronometrata dellaliberaaidi sci alpino.