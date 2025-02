Universalmovies.it - Star City | Rhys Ifans nello spin-off di For All Mankind

(House of the Dragon) sarà il protagonista di, la prossima serie Apple TV+-off del dramma spaziale ambientato in una realtà alternativa For All. Sembrerebbe chenon abbia intenzione di lasciare House of the Dragon, dove interpreta Ser Otto Hightower. Speriamo che l’attore nel lungo termine possa effettivamente conciliare entrambi i ruoli in questi due diversi spettacoli., creato da Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D. Moore, come For Allè un’altra rivisitazione alternativa della corsa per la conquista dello spazio, questa volta però la storia viene esplorata dal punto di vista dell’U, mostrando le vite dei cosmonauti, degli ingegneri e degli ufficiali dell’intelligence inseriti tra loro nel programma spaziale sovietico, doveinterpreterà il “progettista capo”, vero motore di questa affannosa corsa alla Spazio.