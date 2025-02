Inter-news.it - Stankovic, l’esito degli esami dopo l’infortunio: la nota del Venezia

Brutte notizie per ile per Filip. La società ha da poco comunicatoeffettuati dal portiere in prestito dall’Inter.INFORTUNIO – Glistrumentali ai quali si è sottoposto Filiphanno confermato una lesione parziale del tendine rotuleo sinistro, infortunio rimediato durante la sfida di Serie B tra Udinese e, disputata l’1 febbraio. Il club lagunare ha comunicato ufficialmente la diagnosi, specificando che il giocatore ha già iniziato il suo percorso riabilitativo e che sarà costantemente monitorato dallo staff medico del club. La speranza è quella di ridurre al minimo i tempi di recupero, ma la prudenza è d’obbligo per un infortunio delicato come questo.Infortunio, colpo duro pere InterRECUPERO GRADUALE – Filip, classe 2002, è uno dei punti di riferimento dele ha dimostrato in questa stagione di essere un elemento di grande affidabilità tra i pali.