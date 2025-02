Inter-news.it - Stankovic infortunato, l’Inter lo rincuora: «Tornerai più forte di prima»

Estrema vicinanza delverso Filip, il giovane portiere nerazzurro – in prestito al Venezia –si nel corso della sfida contro l’Udinese.L’INFORTUNIO – Udinese-Venezia dello scorso sabato ha preso una piega piuttosto spiacevole per Filip. Il portiere del club lagunare, in prestito dal, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco sin dal primo tempo a causa di un problema fisico. Il danno al ginocchio dell’estremo difensore serbo è apparso immediatamente preoccupante e a confermarlo, adesso, è l‘esito degli esami a cui si è sottoposto. Il Venezia in mattinata, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere cheha riscontrato un lesione parziale del tendine rotuleo sinistro.Il calore e la vicinanza delperdopo l’infortunioMESSAGGIO – L’infortuno di, come si era immaginato, risulta purtroppo abbastanza serio.