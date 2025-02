"S**so davanti a tutti". Choc nel reality show, i due senza freni sotto la telecamera. Pubblico senza parole

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un momento che entrerà nella storia della televisione, ma per ragioni tutt’altro che edificanti. Durante l’ultima puntata di un famoso, gli spettatori sono rimasti scioccati da una scena mai vista prima in diretta nazionale: due concorrenti si sono lasciati andare a un incontro intomo esplicito,alcun pudore eagli occhi increduli delle telecamere.La vicenda ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando reazioni indignate per quanto trasmesso in televisionealcuna censura. Ma il vero dramma riguarda una delle persone coinvolte: la giovane concorrente ora dovrà affrontare non solo il giudizio del, sempre molto pungente in questo tipo di situazioni, ma soprattutto quello del fidanzato.Leggi anche: “Io e te dobbiamo parlare”. Grande Fratello, Iago avvicina Jessica e leiTemptation Island Spagna, fidanzata e tentatore vanno a letto insiemeMa vediamo nel dettaglio cosa è successo.