SPRINT ZONE – Yassin Bandaogo | un’altra freccia nell’arco della velocità italiana

Per l’appuntamento del martedì di2u, ospiteIl 21enne velocista nativo di Thiene in provincia di Vicenza, da genitori del Burkina Faso, ha confermato negli scorsi campionati italiani promesse la sua continua crescita, e ha conquistato la maglia tricolore con il personale di 6”63 sui 60 metri, a 3 centesimi dal minimo per gli Europei di Apeldoorn in Olanda di marzo, che è ora il suo primo obiettivo da provare a raggiungere nel corso dei prossimi campionati nazionali assoluti del 22 e 23 febbraio, dove potrà anche lottare per la vittoria vista la certa assenza di Marcell Jacobs. Per la stagione all’aperto sui 100 metri il suo auspicio è quello di poter avere continuità in quanto negli anni passati è stato un po’ frenato da alcuni problemi fisici, ovviamente con la speranza di migliorarsi, e magari entrare già da quest’anno nel girostaffetta 4×100 nell’ottica dei Mondiali di Tokyo a settembre.