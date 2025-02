Quifinanza.it - Spreco alimentare in Italia, ogni cittadino butta 372 euro di cibo all’anno

ni popolo di santi, poeti, navigatori eni. È questo un possibile aggiornamento del famoso adagio dato dal fatto che, nella giornata nazionale di prevenzione dellodel 4 febbraio, i datini sul tema non sono certo lusinghieri. Così come sostenuto dal Centro studi Divulga, infatti,no sprecaanno 372diche, dalla tavola o dal frigorifero, passa direttamente nella pattumiera. Il dato economico colpisce sicuramente di più se lo si guarda nel suo complesso, ben 22 miliardi di sprechi alimentari in, con il confrontopeo che non rende felice il nostro Paese soprattutto in termini di volume.no, le caratteristicheLono, per il suddetto studio, rappresenta una cattiva pratica che viene perpetrata soprattutto tra le mura domestiche.