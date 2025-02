Spreco alimentare in Italia | 141 miliardi di euro persi nel 2025

Quotidiano.net - Spreco alimentare in Italia: 14,1 miliardi di euro persi nel 2025

Cresce ancora la quota di cibo che si butta nella spazzatura e scende sempre di più l'attenzione alle buone pratiche. In totale, considerando tutta la filiera, loinpresenta un conto salato di 14,1diper 4,5 milioni di tonnellate di prodotti sfiorando i 140a testa l'anno (139,71) contro i 126di un anno fa. A preoccupare è il segnale negativo che arriva dalle nostre case con un costo di 8,2disul totale del costo dellodi filiera. Questa la fotografia scattata nel Rapporto 'Il casodell'Osservatorio Waste Watcher International, elaborazione Ipsos/Università di Bologna, in vista della 12/a Giornata nazionale di prevenzione dello, il 5 febbraio, fondata dalla campagnaZero. Giornata che lancia il countdown verso l'obiettivo Onu 2030 di dimezzare lo sperpero di cibo: "A quella data - spiega il direttore scientifico Waste Watcher e della Giornata, di cui è anche ideatore, Andrea Segrè - losi dovrà attestare a 369,7 grammi settimanali, e per fare questo dobbiamo tutti tagliare, ogni anno, da qui al 2029, circa 50 grammi di cibo a settimana a testa".