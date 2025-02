Digital-news.it - Sportitalia e il calciomercato invernale: oltre 2 milioni di contatti nell'ultima giornata di trattative

si conferma ancora una volta come la destinazione di riferimento per tutti gli appassionati di, registrando ascolti da record, freneticadella sessionedella stagione 2024/2025. L’emittente guidata da Michele Criscitiello, disponibile gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre, ha dominato la scena televisiva sportiva italiana per l’intera, risultando la rete più seguita con una reach di 1.763.000 spettatori e uno share dello 0,62% sul totale individui. L’ascolto medio giornaliero si è attestato su 53.606 telespettatori, confermando il forte seguito del pubblico per la maratona dedicata alle ultimedi mercato.Il successo si estende anche alla total audience, che tiene conto non solo degli spettatori televisivi ma anche di chi ha seguito gli aggiornamenti tramite l’App, il sito ufficiale e la piattaforma Samsung Plus.