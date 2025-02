Ilrestodelcarlino.it - Sport dilettantistico e gestione degli impianti. Convegno a Novellara

Le basi della riforma,, safeguarding e il Registro nazionale delle attivitàive dilettantistiche sono i temi da illustrare in quattro incontri in programma nelle prossime settimane a. Questo, in estrema sintesi, il programma delle conferenze organizzate dall’amministrazione comunale alla sala civica Augusto Daolio, sempre alle 20,30 e con ingresso libero, per fornire utili indicazioni ad operatori, atleti, agli interessati a più di un anno dalla riforma dello. ‘Un anno di riforma dello: analisi e prospettive’ è il titolo del ciclo di incontri a cura di Barbara Foroni (foto), avvocato di dirittoivo e fiduciario provinciale Coni Bassa Reggiana. Si comincia oggi con ‘Il lavoroivo e le ultime novità: la personalità giuridica delle Asd e altre pillole’.