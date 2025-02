Lanazione.it - Spettacolo all’Equestrian. Il gran premio è di Bicocchi

AREZZo Tanto agonismo e cavalieri importanti al concorso nazionale di salto ostacoli che si è disputato all’Arezzo Equestrian Centre e che è stato utilizzato dalla Fise centrale anche come concorso di visione federale per giovani cavalieri in preparazione al Test Event Giovanile e Pony che si terrà a marzo. Il podio del, una sfida a due manches su ostacoli di 1,45 metri, è stato tutto tricolore ed ha visto in premiazione alcuni dei migliori cavalieri che abbiamo in Italia. Al primo posto il toscano Emilioin sella ad Excaliburg, in seconda posizione ancora un altro toscano, Guido Franchi con Arsenio de Marchesana, e in terza posizione Giacomo Casadei con Tamis. Binomi importanti che sicuramente saranno protagonisti anche al Toscana Tour, l’evento internazionale che da marzo ad aprile vedrà sfidarsi nei campi dell’Arezzo Equestrian Centre i big dell’equitazione a livello mondiale.