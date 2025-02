Spese militari la vittoria di Giorgia Meloni in Ue e il silenzio del governo | La vera svolta arriverà col debito comune

Leggi su Open.online

«Per tempi straordinari ci vogliono strumenti straordinari, e credo che stiamo vivendo tempi straordinari». Quando Ursula von der Leyen s’è presentata in conferenza stampa lunedì sera – al suo fianco anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il premier polacco Donald Tusk – era ormai tarda sera. Il Consiglio europeo “informale” di lunedì era stato un lungo tour de force – tra dazi e difesa, scambi a 27 ed allargati al segretario generale della Nato Mark Rutte e al premier britannico Keir Starmer. Eppure era difficile non cogliere il salto in avanti di von der Leyen sul tema delleper la difesa. «Abbiamo bisogno di investimenti pubblici per rafforzare la nostra base industriale nel settore della difesa e sono disposta ad esplorare la piena flessibilità prevista dal Patto di Stabilità», ha scandito in conferenza stampa la presidente della Commissione Ue.