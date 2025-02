News.robadadonne.it - “Speriamo di tornare a casa presto” come sta il figlio di Fabrizio Corona, ricoverato in ospedale

Leggi su News.robadadonne.it

Mentre la carriera sta andando a gonfie vele – nelle ultime puntate della sua trasmissione YouTube, Falsissimo, ha fatto rivelazioni clamorose su Fedez e Chiara Ferragni – dal punto di vista privatosta vivendo ore di grande angoscia per il suo piccolo Thiago, nato lo scorso 21 dicembre dalla relazione con Sara Barbieri.Il bambino, infatti, è statoper bronchiolite, e proprioha informato i suoi followers dell’accaduto, repostando nelle sue storie Instagram, ora non più visibili, una foto condivisa da Barbieri in cui si vede Thiago appoggiato sul petto del papà, su un letto d’.Fonte: instagram @real“Questo scricciolo ha avuto la sua prima bronchiolite – si legge nella caption – Non c’è stata cosa peggiore di averlo visto stare male.