Ilfattoquotidiano.it - Spari in un centro di formazione per adulti in Svezia: ferite almeno 5 persone a Örebro, a 200 chilometri da Stoccolma

Cinque persone sono state colpite da un'arma da fuoco in un centro di formazione per adulti nella città centrale svedese. La sparatoria è avvenuta a Örebro, 200 chilometri a ovest di Stoccolma. Secondo la polizia, l'entità delle ferite non è chiara. Le autorità invitano i residenti a stare lontani dall'istituto. Il sito Aftonbladet precisa che l'ospedale locale sta svuotando il pronto soccorso e l'unità di terapia intensiva per prepararsi ad accogliere i feriti. "Le informazioni sugli atti di violenza a Orebro sono molto gravi. La polizia è sul posto e l'operazione è in pieno svolgimento. Il governo è in stretto contatto con la polizia e sta seguendo da vicino gli sviluppi", ha affermato il ministro svedese della Giustizia, Gunnar Strommer.