Ilfattoquotidiano.it - Spari in un centro di formazione in Svezia, il momento in cui l’assalitore apre il fuoco nella scuola

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un uomo ha fattoin undiper adulti a Orebro, a circa 200 chilometri a ovest di Stoccolma, in. Cinque persone sono state colpite. La, chiamata Campus Risbergska, viene frequentata da studenti che hanno più di 20 anni. Vengono offerti corsi diprimaria e secondaria superiore, oltre a corsi di svedese per immigrati,professionale e programmi per persone con disabilità intellettiva.L'articoloin undiin, ilin cuiilproviene da Il Fatto Quotidiano.