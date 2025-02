Thesocialpost.it - Spari in mezzo alla folla, tragedia in Italia: ci sono due morti, chi sono le vittime

all’improvviso, instrada, che hanno raggiunto i bersagli.morte così due persone, in un drammatico agguato avvenuto in via seconda traversa Jana Miano, nella periferia settentrionale di Napoli. Secondo quanto emerso dprima ricostruzione, nel mirino dei killer è finito lo scooter sul quale viaggiavano Francesco Abbenante, 34 anni, e Salvatore Avolio, di 32, entrambi con precedenti. Leggi anche: “Colpito instrada, violenza folle”. Marina La Rosa, cos’è successo al figlioContro i due uomini, che si trovavano in sella al momento dell’agguato, è stata esplosa una raffica di colpi di pistola: il motorino è rovinato al suolo. Abbenante è morto sul colpo, l’altro poco dopo il ricovero in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Le indaginicondotte dpolizia.