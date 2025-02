Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria nella periferia nord di Napoli: nell’agguato in strada uccisi due uomini di 32 e 34 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Due persone sono state uccise in un agguato a colpi d’arma da fuoco nel quartiere Piscinola,di. Le vittime della, avvenuta intorno alle 18.15 di oggi (martedì 4 gennaio) in via Vincenzo Janfolla II traversa, sono Salvatore Avolio, di 32, e il 34enne Francesco Abenante. Entrambi avevano precedenti penali.Abenante è morto sul colpo mentre Avolio è stato soccorso e trasferito all’ospedale Cardarelli, ma anche per lui non c’è stato nulla da fare. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. I due, secondo quanto trapela, erano in sella a uno scooter quando sono stati raggiunti dai proiettili esplosi da uno o più sicari. L’agguato – su cui indaga la Squadra mobile – è avvenuto a poca distanza dalla zona di Secondigliano. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upgsp della questura di, del commissariato di Scampia e della Squadra mobile.