Liberoquotidiano.it - Sparatoria in una scuola in Svezia: 5 feriti, che fine ha fatto l'assalitore

nel centro di formazione per adulti Campus Risbergska di Örebro, a 200 km a ovest di Stoccolma, in: il bilancio è di 5, anche se non si conosce la gravità delle loro condizioni. Quattro sono ricoverati nell'ospedale universitario della città. Tra di loro nessun agente di polizia. Secondo quanto riporta il giornale svedese Expressen, l'aggressore si sarebbe ucciso. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i servizi di soccorso e un'ambulanza, mentre è in corso una vasta operazione di polizia dentro la. Intanto, per sicurezza, sia gli studenti degli istituti vicini che gli abitanti della zona sono stati invitati a non uscire. "Questo è attualmente considerato un tentato omicidio, incendio doloso e reato aggravato di porto abusivo di armi", ha affermato la polizia in una nota.