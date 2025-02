Cityrumors.it - Sparatoria in una scuola, almeno 5 feriti: cittadini invitati a non avvicinarsi

Leggi su Cityrumors.it

Terribile episodio di violenza in una: unaha portato al ferimento di5 persone. Già 10 ambulanze sul postoUnaavvenuta all’interno di unaha scatenato il caos. Il bilancio iniziale parla dicinque persone rimaste ferite, ma i numeri sono in continua evoluzione.in unaa non(Screenshot X) – Cityrumors.itI primi dettagli sono ancora frammentari, ma è chiaro che la situazione è grave. La polizia ha confermato che l’autore degli spari è deceduto, pare suicidandosi. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e, soprattutto, provare a individuare un movente.Fem skjutna vid skola i Örebro pic.twitter.com/7Woe1ElFSm— Riksstudios (@Riksstudios) February 4, 2025L’episodio è avvenuto in Svezia, precisamente a Örebro, nellaRisbergska.