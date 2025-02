Lidentita.it - Sparatoria in un campus in Svezia: attentatore suicida, incerto il bilancio delle vittime

Leggi su Lidentita.it

in undella, colpite almeno 5 persone – un numero iniziale che non è accompagnato da alcun altro dettaglio – , le autorità nazionali ritengono che l’episodio sia di ampia importanza indipendentemente dalla contapersone coinvolte e dalla gravitàferite che hanno riportato, mentre è ancora in corso una iniziale .in uninilL'Identità.