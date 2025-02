Ilrestodelcarlino.it - Spal, anche Dossena saluta. La ’baracca’ va a Baldini. E la missione non è facile

Una volta tanto, tutto è andato come da pronostico. Dopo un’altra notte di riflessione, Andreaè stato esonerato e per sostituirlo laha scelto Francesco. L’ufficialità arriverà oggi, ma non ci sono davvero dubbi sul fatto che toccherà al tecnico di Massa il compito di condurre i biancazzurri alla salvezza. Dopo aver preso la decisione dolorosa di sollevare dall’incarico, il direttore sportivo Casella ha puntato senza indugi su mister, la cui volontà di allenare finalmente laha fatto tutta la differenza del mondo. Già, perché il tecnico classe 1974 si è ritrovato in una situazione molto scomoda, dalla quale si è liberato prendendosi un rischio.ha iniziato la stagione alla guida del Lecco, dal quale è stato esonerato dopo 11 giornate e un bilancio di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.