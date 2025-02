Sostenibilità, Iren premia le migliori tesi sui temi Esg e lancia le sfide per il 2025

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Affrontare ledelladeclinando i principi Esg in interventi concreti. Questo l’obiettivo di Esg Challenge, appuntamento giunto alla III edizione. "Realtà comegiocano un ruolo chiave nel promuovere un dialogo continuo sulla. Esg Challengenasce proprio come appuntamento per stimolare un confronto vivo e formativo .