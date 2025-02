Lanazione.it - Sostenibilità e decarbonizzazione. Sicurezza dei popoli e dei territori

Leggi su Lanazione.it

La Fondazione Insigniti OMRI, da sempre impegnata nella promozione della responsabilità sociale e nella valorizzazione dei principi costituzionali, e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, hanno lanciato un’importante iniziativa per rispondere alle sfide globali poste dai cambiamenti climatici e dagli effetti conseguenti in aree a forte dissesto idrogeologico. Venerdì alle ore 11, presso l’aula Magna della Scuola Sant’Anna, è in programma “Ladeie delle popolazioni”, evento di apertura del Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente, un programma formativo di durata annuale, rivolto a laureati di secondo livello, che mira a preparare i futuri professionisti nel campo dellaambientale, della circolarità e delle policy rivolte alla. L’evento, moderato dal responsabile scientifico del Master, Ing.