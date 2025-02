Ferraratoday.it - Sorpreso da un dipendente del negozio a forzare i dispositivi antitaccheggio, in arresto

Leggi su Ferraratoday.it

Prosegue l'azione di contrasto da parte dell'Arma dei Carabinieri nel capoluogo estense. Nella tarda mattinata delloscorso giovedì 30 gennaio, un giovane di 16 anni è entrato in unin via Darsena. Dopo essersi aggirato tra gli scaffali ed essersi impossessato di una tronchesina in vendita.