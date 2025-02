Ilfattoquotidiano.it - “Sono in burnout, mi mette più angoscia il lavoro che il tumore”: lo sfogo di Ilaria Rossiello, la dottoressa star dei social

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Io in realtà ero molto portata per fare il medico di famiglia, ma nonportata a fare la martire“. Con un video suicomunica di aver dato le dimissioni dal proprio. Una situazione che era diventata per lei insostenibile e le procurava piùrispetto a quella affrontata in passato quando aveva dovuto fronteggiare una patologia tumorale. Per questoha deciso di fare un passo indietro e salvaguardare la propria salute mentale, oltre che fisica.“molto felice di aver dato le dimissioni e quindi di non essere più un medico di medicina generale” fa sapere lache esercitava a Montecosaro, in provincia di Macerata.da tempo si serve deiper fare divulgazione scientifica, e ora da quegli stessi schermi annuncia la decisione presa per il proprio benessere.