Rompipallone.it - “Sono bastati 10 minuti”: Fagioli alla Fiorentina, spunta il retroscena che mette ko i tifosi della Juve

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 4 Febbraio 2025 9:01 di AlessiaNicolòdice addioJuventus sul gong finale del calciomercato:ildoloroso per i tifosi bianconeriLa Juventus comincia a leccarsi le ferite a seguito di una finestra di trasferimento che, inizialmente, sembrava pronta a concludersi senza sconvolgimenti degni di nota. Il club bianconero ha vissuto un gennaio caratterizzato da una sostanziale bisogno di cambiare rotta, tra le solite riflessioni sulle plusvalenze e una strategia volta a limitare gli investimenti.Sul finale, proprio quando tutto sembrava predeterminato, l’ultimo giorno di mercato ha portato un colpo di scena inaspettato: la partenza di Nicolò.Un addio lampo: tutto deciso in soli dieciDopo anni di sacrifici e di attesa per vederlo brillare in maglia bianconera, il club ha scelto di lasciarlo andare: il centrocampista è ufficialmente della