Secoloditalia.it - Sondaggio Noto per “Porta a porta”, FdI vola alto al 30.5%, calo Pd, M5S impantanato. Campo largo? Al palo

Leggi su Secoloditalia.it

Fratelli d’Italia resta stabile nelle preferenze degli elettori italiani rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 21 gennaio maancora più ad alta quota e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 24,0%, che cala dello 0,5%. È quanto emerge dall’ultimodell’Istitutorealizzato per la trasmissione di Bruno Vespa “” sulle intenzioni di voto degli italiani.Il Movimento 5 Stelle resta fermo all’11,5%. Forza Italia all’8,5% perde mezzo punto (-0,5%) a pari con Lega, anch’essa all’ 8,5%, come nella scorsa rilevazione. Stabili anche Alleanza Verdi e Sinistra al 5,5%, Italia Viva e Azione, entrambi al 2,5%, come +Europa che resta all’1,5% e Noi moderati fermi al 2,0%. In generale il Centrodestra cede mezzo punto (-0,5 %) e va al 49,5 % come il centrosinistra al 31,0% (-0,5%).