Iltempo.it - Solito comizio di Landini da capo della sinistra: “Il governo vive in un altro mondo”

«Stanno aumentano i profitti ma stanno calando i salari e aumentando la precarietà, la gente non riesce a curarsi, stanno aumentando i morti sul lavoro. Stiamo arrivati a 500 milioni di cassa integrazione». Sono queste le parole del leaderCgil, Maurizio, a diMartedì, nella puntata in onda il 4 febbraio su La7, affermando che ilin un». E a chi gli fa presente le parolepremier, Giorgia Meloni, che invitava chi vuole governare a candidarsi alle elezioni, risponde: «Io non sono in Parlamento, io faccio il sindacalista e rappresento i lavoratori, che mi hanno eletto. In democrazia chi ha vinto deve governare. E se uno non arriva alla fine del mese perché pur lavorando è povero significa che qualcosa non funziona. Noi abbiamo avuto un aumento dei profitti senza precedenti in questo Paese ma ilcontinua a tassare i lavoratori dipendenti e i pensionati e a creare lavoro precario senza aumentare i salari», continua