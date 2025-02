Lanazione.it - "Solidarietà ai lavoratori, pronti ad aiutarli. Tuteleremo la comunità"

Leggi su Lanazione.it

"Esprimiamo la nostraaidell’officina Eurocar, coinvolti loro malgrado in una vicenda che non hanno causato. Confidiamo nella capacità imprenditoriale dei datori di lavoro affinché possano tutelare la professionalità e l’occupazione di questi". Così l’amministrazione comunale di Passignano, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato - per una vicenda che La Nazione segue da anni - con cui sono stati definitivamente respinti i ricorsi avversi alla sentenza di demolizione del capannone sede dell’officina Eurocar. "Al contempo – prosegue la nota – il Comune prende atto con chiarezza delle sette sentenze emesse dal Tar e dal Consiglio di Stato, che riguardano la proprietà dell’immobile, un leasing bancario. La vicenda, avviata nel 2009, si è protratta per anni tra ricorsi e controricorsi, fino alla sentenza definitiva di oggi, che impone a Intesa Sanpaolo la demolizione del capannone".