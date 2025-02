Liberoquotidiano.it - "Soldi a terroristi e truffatori": Elon Musk, la scoperta al Tesoro che sconvolge gli Usa

Il presidente americano Donald Trump ha affidato al suo ormai braccio destroil nuovo ministero dell'Efficienza statale (Doge), un dicastero senza portafoglio più simile a una task force che a un ministero vero e proprio. Nonostante questo, tra i poteri del ceo di X e Tesla ci sarebbe l'accesso al sistema di pagamenti centralizzato delUsa. Un sistema da cui passano i bonifici delle pensioni, il pagamento degli interessi sui titoli del debito, i trasferimenti da Washington agli enti locali, oltre a vari pagamenti a chi fornisce servizi alla pubblica amministrazione. La Casa Bianca ha motivato questa novità dicendo che il nuovo ente deve avere le informazioni necessarie a completare la sua missione, ovvero ridurre i costi e raggiungere gli obiettivi di risparmio. In ogni caso, secondo l'esecutivo americano, come riporta Federico Rampini sul Corriere della Sera, questo accesso avverrà in modalità di "sola lettura", dunque a fini conoscitivi, escludendo la possibilità che i tecnici del Doge interferiscano nei pagamenti.