Lapresse.it - Soldato morto per amianto, Ministero della Difesa condannato a risarcire

È definitiva la sentenza del Tribunale Civile di Torino che condanna ilcon 280mila euro circa l’orfana del motorista navale Luigi Angelo Pittau,a Torino a soli 60 anni per un mesotelioma pleurico causato dall’esposizione all’. Il militare ha prestato servizio in esposizione non cautelata a fibre e polveri innelle unità navaliMarina Militare e presso diverse basi arsenalizie dove, in qualità di tecnico meccanico, si occupavamanutenzione delle caldaie e turbine a vapore.Ilritenuto responsabile dell’Nell’agosto 2009 all’uomo viene diagnosticato il mesotelioma che ne ha determinato il decesso nell’ottobre del 2010, in poco più di un anno. Ilnel 2019 a seguitosentenzaCorte d’Appello di Torino ha dovuto emettere il Decreto di riconoscimento di Pittau di Vittima del Dovere con Equiparazione.