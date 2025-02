Oasport.it - Sofia Goggia prudente: “Sento la pista abbastanza mia, ma non ho aspettative per questi Mondiali”

ha dato il via al suo Mondiale con il quinto posto nella prima prova della discesa. Un buon esordio per la bergamasca sulle nevi di Saalbach, un primo antipasto in una settimana decisamente intensa per l’azzurra. Infatti domaniavrà la seconda prova, poi giovedì il superG, venerdì la terza ed ultima prova e poi sabato la tanto attesa discesa.Queste le prime parole dial termine della prova cronometrata: “L’anno scorso alle finali non c’ero e avevo seguito la gara alla tv. Ho fatto una bella ricognizione su unamolto mossa, con tante onde e non è semplice muoversi al meglio su un terreno così: credo di aver fatto una buona prova, sono andata un po’ lunga nel terzo settore ma come prime sensazioni ci siamo. Dopo la prima impressionelamia”.