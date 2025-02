Liberoquotidiano.it - Sofia Goggia contro Federica Brignone, battaglia clamorosa a Saalbach: cosa sta per accedere

Ad un anno da Milano Cortina 2026 saranno tutte prove tecniche di Olimpiadi Invernali. Perché con i Mondiali di sci che prendono il via oggi a-Hinterglemm comincia un mese di fuoco per gli sport invernali. La prossima settimana anche la rassegna iridata di biathlon a Lenzerheide, a fine mese quella dello sci nordico a Trondheim, e poi tutto il resto a partire da snowboard e freestyle. Ma è sull'Austria che sono puntati i fari e sulle azzurre che ricadono nel maggiori speranze di medaglia italiane. Intanto c'è un dato, invertibile. A differenza di altre nazioni guida dello sci che hanno completato tutte le 24 caselle a disposizione per le convocazioni, l'Italia ha portato 21 atleti. Giusto così, per quello che abbiamo visto da inizio stagione e oggi, ma anche la fotografia di un movimento che a 12 mesi dai Giochi in casa fatica a trovare soprattutto alternative.